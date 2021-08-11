Брюссель, 11 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить Литве около €37 млн для смягчения миграционного кризиса и в том числе для размещения мигрантов с территории Белоруссии. Об этом 11 августа сообщается в пресс-релизе ЕК.

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«Комиссия решила выделить Литве €36,7 млн в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов — ред.) в Литве на фоне их наплыва из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что эти средства также предназначены для оказания первой помощи, организации медицинского обслуживания и изоляторов для больных COVID-19 и закупку вакцины против SARS-CoV-2, а также на организацию жилья, закупки еды, одежды и на средств гигиены.

«Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и для оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите», — также уточняется в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа министр внутренних дел республики Агне Билотайте заявила, что в Литве сократили сроки строительства заграждения на участке более 500 км на границе Литвы с Белоруссией. Его планируют возвести на год раньше, чем предполагалось изначально.