Киев, 11 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода выпустит новую композицию. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

https://www.instagram.com/p/CSY9y-JMXnF/

Будущая песня исполнительницы называется Vogue. Премьера сингла запланирована на 13 августа 2021 года.

Ранее пользователи Сети заподозрили Светлану Лободу в плагиате. Они заметили сходство её недавно выпущенной песни Allo с хитом «Грустный дэнс» дуэта Artik&Asti