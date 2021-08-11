Москва, , 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 августа провёл телефонный разговор с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, который состоялся по инициативе японской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД России и Японии Mid.ru

Глава МИД двух стран обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре.

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«Особое внимание в ходе разговора уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке, а также планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», — подчеркнули в пресс-службе МИД.

Также в ходе беседы министры рассмотрели «перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области».

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график будущих российско-японских контактов, включая заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что России и Японии не помешало бы заключить мирный договор, но и его отсутствие допускает полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами.

Глава МИД России напомнил, что в Японии говорят о желании двигаться в сторону заключения мирного договора максимально быстро, но видят этот процесс исключительно в форме своей «территориальной проблемы». В Москве, в свою очередь, предлагают заключить мирный договор, который будет учитывать взаимодействие в экономике, в гуманитарной сфере и во внешней политике.