Владимир, 11 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области 11 августа подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 436 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 2 пациента, в том числе 172 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1522 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.