Москва, 11 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Быстрый рост розничного кредитования в стране (в январе-июне совокупный розничный кредитный портфель российских банков увеличился на 11,8%) и закредитованности жителей России (показатель долговой нагрузки российских граждан достиг рекордных 11,9%) внушает определенные опасения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Долги

«Пока, судя по данным Банка России, роста просроченной задолженности физлиц в общем кредитном портфеле не наблюдается, ее доля составила 4,3% в конце июня, как и в начале года.

Однако данная тенденция выглядит тревожно — в среднесрочной перспективе это может стать угрозой для финансовой стабильности страны.

Отметим, что об этом в последние месяцы не раз высказывались представители Центробанка, предупреждая об угрозе надувания «пузыря» в розничном сегменте.

Сдерживать данные риски должна будет нормализация денежно-кредитной политики в России, в результате чего должен сократиться спрос на кредиты (из-за роста их стоимости).

Ну и свою роль должны будут сыграть макропруденциальные меры. Так, с 1 июля 2021 года были ужесточены условия по госпрограмме льготной ипотеки, а с 1 августа были повышены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам с низким первоначальным взносом.

Помимо этого, с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам были подняты до значений, которые действовали до начала пандемии, при этом не исключается их дальнейшее повышение.

К другим возможным мерам относятся обсуждаемые в правительстве прямые количественные ограничения на долю кредитов, выдаваемых людям с высокой долговой нагрузкой.

Перечисленные шаги призваны несколько охладить рынок розничного кредитования. Но в целом темпы роста здесь, как мы ожидаем, останутся достаточно высокими (16−18% по итогам года), чтобы не затормозить экономическое восстановление в стране», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, общий размер задолженности жителей России перед банками на 1 июля 2021 года составил 23,969 трлн рублей. Это следует из статистики Центробанка РФ.

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