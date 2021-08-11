Москва, 11 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Москве на территории Сретенского монастыря будут восстановлены фрески XVIII века, сообщил 11 августа мэр столицы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам мэра, Москва является современным городом, но при создании нового важно бережно относиться к старому.

«Один из значимых для города объектов — Сретенский монастырь, — написал Собянин. — Мы продолжаем работу по его восстановлению — отреставрируем уникальные фрески, выполненные костромскими мастерами в 1707 году».

Он рассказал, что каменный собор Сретенского монастыря был построен в 1679 году на месте деревянного храма. В 1925 году монастырь закрыли, а из помещений сделали общежития для офицеров. При этом внутри произошли значительные изменения, из-за которых фрески пострадали и могли погибнуть, но сохранились лишь потому, что стены закрасили и покрыли обоями.