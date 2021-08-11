Пенза, 11 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Пензе несколько человек отравились спиртосодержащей продукцией, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Алкогольная продукция

Установлено, что 6 августа в Пензе праздновали свадьбу, на которой несколько человек употребляли спиртосодержащую продукцию, приобретенную одним из организаторов праздника не в официальных торговых точках. Самочувствие гостей, присутствовавших на свадьбе, стало ухудшаться. В результате 51-летний и 71-летний мужчины, а также 43-летняя женщина скончались в течение следующих двух дней после мероприятия. Еще две женщины в возрасте 45 и 48 лет госпитализированы с признаками отравления.

После осмотра места происшествия была изъята спиртосодержащая жидкость и тара из-под алкоголя. Следователи устанавливают происхождение алкоголя, точки его сбыта и лиц, причастных к совершению преступления. Назначены ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Переславле-Залесском Ярославской области мать троих детей скончалась, отравившись «палёным» коньяком.

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