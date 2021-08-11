Токио, 11 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Сети появились изображения нового электрического кроссовера Mitsubishi Airtrek, созданного на базе GAC Aion V. Изображения новинки размещены на сайте министерства промышленности и информатизации КНР.

Министерство промышленности Китая Mitsubishi Airtrek

Ожидается, что Mitsubishi Airtrek нового поколения будет официально представлен до конца 2021 года. Тогда же появится более подробная информация о новинке.

Электрокроссовер Airtrek создан совместным предприятием GAC Mitsubishi Motors. Он разработан на той же «тележке», что и электрокар GAC Aion V, который выпускается с 2020 года.

Габариты Airtrek составляют 4630×1920×1728 мм. Размер колесной базы равен 2830 мм. Дорожный просвет — 160 мм.

Mitsubishi Airtrek оснащается электромотором мощностью 135 кВт (184 л. с.), который расположен на передней оси. Также модель комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 60 или 80 кВт*ч. На одном заряде кроссовер может проехать до 600 км.

Ранее компания Mitsubishi опубликовала тизерное изображение гибридной версии кроссовера Outlander.

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