Москва, , 15:39 — REGNUM Проведение выборов в два тура могло бы оживить политическую обстановку в России. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы

«Теоретически возможен контраст с результатом по партийным спискам, где всё-таки «Единая Россия» не наберёт 80%, как ни будет стараться, и с ситуацией с одномандатниками», — заявил Виноградов.

«На мой взгляд, какого-то особого ожидания по поводу одномандатников в обществе нет. Поэтому когда я говорил про идею «Партии Роста» про два тура выборов, это было бы интереснее, драматичнее, веселее. И, наверное, известность уже действующих депутатов была бы выше», — указал он.