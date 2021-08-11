Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Пассажирский автобус с людьми врезался в опору освещения на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным есть пострадавшие. Об этом ИА REGNUM 11 августа сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло днем 11 августа на Ленинском проспекте. По неустановленной пока причине автобус №130 столкнулся с опорой.

«Автобус 2020 года, исправен. Водитель прошел медосмотр, отклонений в состоянии не выявлено. ДТП произошло на первом часу его работы. Режим труда и отдыха соблюден», — прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе.

Как сообщают очевидцы, водитель уснул за рулём автобуса, есть пострадавшие, как минимум семь человек.