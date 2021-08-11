Токио, 11 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. За прощение 24 часа на территории Японии было выявлено более чем 15,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 11 августа сообщает телеканал NHK.

Russian.news.cn Япония в период эпидемии коронавируса

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По данным телеканала, за указанный период в стране выявили 15 813 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 4200 — в Токио, 1656 — в префектуре Канагава, 1490 — в префектуре Осака, что стало новым рекордом для региона, и 1227 — в префектуре Канагава Сайтама.

При этом предыдущее рекордное число выявленных за сутки носителей коронавируса было зафиксировано в стране 7 августа, во время проведения в Токио летних Олимпийских игр, когда в Японии зарегистрировали 15 753 заразившихся SARS-CoV-2 за сутки.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 204 186 149.