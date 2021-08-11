Вашингтон, 11 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш стала гостем передачи The Tonight Show с Джиммом Фэллоном. Запись шоу с участием исполнительницы доступна на YouTube-канале проекта.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

На передаче Айлиш рассказала об особенности своего мозга, из-за которой она ассоциирует явления, предметы, слова и даже людей с конкретными цветами, числами или фигурами. Такой феномен называется синестезией, и, по словам артистки, её брат и отец также являются синестетами, как и она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно выпущенный альбом Билли Айлиш Happier Than Ever дебютировал на вершине чарта альбомов Billboard 200. На данный момент пластинка продана в количестве 238 тысяч единиц.