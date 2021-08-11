Москва, , 15:37 — REGNUM Граждане России не испытывают особенного энтузиазма в отношении сентябрьских выборов 2021 года. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Может быть ещё будут сюрпризы, потому что многие избиратели не знают, что будут выборы. И партии, надеюсь, самое вкусное заготовили на последний месяц, на последние недели. Но всё-таки элемент ритуала в выборах остаётся, как в советское время, когда выборы вроде бы проходили, но, по большому счёту, не были историческими поворотными моментами», — заявил Виноградов.

«Тут вообще сложная грань между реальным политическим действием и элементом ритуала», — указал он.