Москва, 11 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Граждане России не испытывают особенного энтузиазма в отношении сентябрьских выборов 2021 года. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Может быть ещё будут сюрпризы, потому что многие избиратели не знают, что будут выборы. И партии, надеюсь, самое вкусное заготовили на последний месяц, на последние недели. Но всё-таки элемент ритуала в выборах остаётся, как в советское время, когда выборы вроде бы проходили, но, по большому счёту, не были историческими поворотными моментами», — заявил Виноградов.

«Тут вообще сложная грань между реальным политическим действием и элементом ритуала», — указал он.