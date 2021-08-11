Красногорск, 11 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Для медучреждений Подмосковья закупили новое эндоскопическое оборудование. Об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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В больницы поступили гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы и другие аппараты. Благодаря этому в объектах здравоохранения региона смогут чаще проводить малоинвазивные операции, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Благодаря новому оборудованию специалисты смогут проводить качественные, высокоинформативные исследования, а также непосредственно во время диагностики выполнять биопсию, что особенно важно при начальных стадиях злокачественных новообразований», — сказала Стригункова.