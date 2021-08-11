Москва, 11 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Исторически ставки по банковским вкладам положительно коррелируют с ключевой ставкой ЦБ РФ, поэтому их увеличение после шагов регулятора по нормализации монетарной политике в стране было вполне ожидаемым, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых.

Pixabay.com Повышение процентной ставки

«В то же время подъем происходит достаточно плавно, с некоторым отставанием от решений ЦБ. При принятии решений по депозитным ставкам банки анализируют в том числе макроэкономические показатели, рыночную конъюнктуру, потребность в ликвидности, а также учитывают прогнозы их дальнейшего изменения.

Кроме того, банки отслеживают действия своих конкурентов. Банк России, как ожидается, пока поставит на паузу процесс ужесточения политики.

Тем не менее, ставки по депозитам все еще заметно ниже инфляции и в ближайшие месяцы могут продолжить подъем, так сказать, по инерции.

Скорее всего, они могут повыситься еще в пределах 0,5−0,7 процентного пункта, и осенью средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках может превысить отметку 6%.

Влияние на рынок будет незаметным, более того, мы ожидаем чистого притока ликвидности на фондовый рынок по итогам этого года на фоне высокого интереса розничных инвесторов к инвестициям.

Даже после повышения ставок по вкладам депозиты проигрывают по доходности облигациям и акциям. Доходность по ОФЗ и дивидендам по-прежнему выше. Акции к тому же могут предложить возможность роста цены.

И нужно учитывать, что депозиты — это особый класс активов, который, прежде всего, используется для сохранения капитала из-за низких рисков и доходности (если, конечно не рассматривать вариант высокодоходных вкладов в «опасных» банках), и поэтому вряд ли будет существенная ротация между вкладами и фондовым рынком», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, данные аналитическая компания Frank RG показали, что в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали расти и вернулись к уровню до пандемии.

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