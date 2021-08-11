Вашингтон, 11 августа 2021, 15:34 — REGNUM Соединенные Штаты и ряд других стран должны оказать давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил глава МИД Афганистана Ханиф Атмар, пишет The Wall Street Journal.
Он добавил, что «мир был обманут «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Международное сообщество «должно объединиться, чтобы остановить нападения талибов на города», заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 10 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате ещё одной столицы провинции — города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан.
Через Пули-Хумри проходит стратегически важная автодорога, соединяющая Кабул с городом Мазари-Шариф и рядом северных районов страны.