Кострома, 11 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Костроме на фасаде школы № 31 обнаружили цитату Сталина. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

ГТРК «Кострома» Надпись на фасаде школы

Надпись заметили рабочие, ремонтирующие здание. Под старым слоем штукатурки скрывалась фраза, сказанная политическим деятелем в первом обращении к советскому народу после начала Великой Отечественной войны 3 июля 1941 года:

«Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа на разгром врага!»

Приблизительный возраст надписи — 70 лет. Костромская школа № 31 была построена в 1935 году. По предположениям работников, цитата появилась на фасаде здания после окончания Великой Отечественной войны.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении, вероятнее всего, на другой части фасада здания есть ещё одна надпись — к снятию штукатурки в этом месте рабочие приступят в следующем году. Сохранять цитату на фасаде не будут, в ближайшее время ее закроют свежим слоем краски.