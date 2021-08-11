Уфа, 11 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Трех жителей Башкирии обвинили в похищении трех человек. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к /ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение

Сообщается, что в начале августа текущего года стражи порядка получили сообщение от супружеской пары из Абзелиловского района о том, что их похитили трое мужчин, завладевшие их автомашиной. Супруги рассказали, что мужчины вывезли их из села Аскарово в г. Уфу, там была похищена и 31-летняя сестра женщины.

«Благодаря оказанному сопротивлению супруги смогли сбежать и обратиться в полицию, но третьей потерпевшей уйти не удалось, ее судьба была неизвестна», — сообщили тогда правоохранителям потерпевшие. По данному факту были возбуждены два уголовных дела по признакам похищения человека. В ходе оперативного реагирования сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Они также освободили похищенную женщину.

По версии следствия, 23-летий житель Белорецкого района никак не мог найти свою бывшую 31-ленюю сожительницу, которая не говорила ему свое место жительства после расставания с ним. Следователи считают, что он решил заполучить данные сведения у ее сестры.

«6 августа 2021 года он подговорил двух знакомых жителей Белорецка 24 и 27 лет помочь ему. Втроем они на автомобиле ВАЗ-2106 приехали в село Аскарово, где похитили 22-летнюю сестру бывшей сожительницы подозреваемого, вывезли ее в лес и требовали от нее сказать где проживает ее сестра, а когда та сказала, что не знает, похитили также ее 23-летнего супруга, завладели его автомобилем «Ford Focus», после чего, нанеся ему побои продолжили требовать информацию о месте жительства сестры его жены», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В материалах уголовного дела указано, что под угрозами похищения супруги рассказали, где живет их родственница.

«Не получив точного адреса, двое подозреваемых вместе с потерпевшими на их автомобиле поехали в Уфу, ВАЗ-2106 они бросили в лесном массиве, чтобы ее не заметили стражи порядка, а третий соучастник остался в Белорецке. Прибыв в столицу республики, злоумышленники заставили похищенную девушку позвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома, после чего также насильно посадили ее в автомобиль и направились в сторону выезда из города, тогда похищенные супруги, улучив момент, когда автомобиль остановился, сбежали и обратились в полицию», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что 23-летний подозреваемый, выехал из города, высадил своего сообщника и с похищенной бывшей сожительницей поехал в Аургазинский район. По версии следствия, там он совершил разбойное нападение на продуктовый магазин (украл продукты и 1800 рублей).

Подозреваемого заметили стражи порядка на проселочной дороге в Кармаскалинском районе и задержали его.

«По предварительным данным каких-либо иных противоправных действий в отношении сожительницы совершено не было. Двое сообщников подозреваемого также были в этот же день задержаны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сейчас подозреваемые находятся по стражей.

Расследование дела продолжается.