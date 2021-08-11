Алжир, 11 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Общее количество погибших в результате бушующих в Алжире лесных пожаров выросло до 65. Об этом 11 августа сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на алжирские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По данным телеканала, в результате стихийного бедствия погибли 37 гражданских лиц и 28 военнослужащих, которые вели работы по ликвидации пожаров и участвовали в поисково-спасательных операциях.

При этом, по информации Национальной службы телевещания Алжира, на данный момент природные пожары действуют на территории нескольких провинций страны — Джиджель, Сетиф, Беджайя, Аннаба, Тебесса, Блида, Буира, Бумердес, Гельма и Хеншела.

В то же время, местные власти заявили, что причиной возгораний стала жара, однако не исключили и возможность искусственного происхождения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа пожарных, прибывших из Молдавии в Грецию помогать бороться с лесными пожарами, приступила с работе.