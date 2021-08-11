Лондон, 11 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Власти Киргизии инициировали процесс денонсации договора с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold по киргизскому золотому руднику Кумтор (Иссык-Кульская область). Об этом 11 августа сообщает Reuters.

James St. Johnм Золото

По данным журналистов, в Генеральной прокуратуре Киргизии возбудили уголовное дело. По версии следователей, канадская компания якобы получила контроль над рудником благодаря коррупционной сделке.

В Centerra, по информации издания, назвали обвинения «необоснованными». Сообщается, что компания приостановила деятельность на киргизском руднике из-за его убыточности.

Стоит отметить, что 5 августа бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев был арестован в рамках уголовного дела по руднику Кумтор.