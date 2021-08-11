Калуга, 11 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум.

В Калужской области сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа 2021 года. На сегодняшний день перепись уже прошла треть пути. Об этом 11 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области В Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

По данным статистиков, всего из 188,4 тысячи личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности области получена информация по 71,9 тыс. объектов, или 38,5%. По ряду муниципальным образованиям области данный процент ещё выше — в Хвастовичском, Куйбышевском, Сухиничском районах, а по другим — ниже, что связано как с удаленностью отдельных населенных пунктов от районного центра, отсутствием общественного транспорта, так и большим количеством объектов переписи. В основном это такие муниципальные образования, как Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Ульяновский, Жуковский районы.

«Полученная в ходе микропереписи статистическая информация о произошедших структурных изменениях в аграрном секторе необходима для прогноза развития сельского хозяйства и принятия мер для дальнейшего повышения его эффективности. Вся собираемая информация в агрегированном виде поступает в Росстат. Сегодня будет подведён первый этап её сбора по всей территории Российской Федерации», — отметили в отделе статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды калужского областного статистического ведомства.