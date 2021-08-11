Калугастат: сельхозмикроперепись 2021 года прошла треть пути
Калуга, 11 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум.
В Калужской области сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа 2021 года. На сегодняшний день перепись уже прошла треть пути. Об этом 11 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
По данным статистиков, всего из 188,4 тысячи личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности области получена информация по 71,9 тыс. объектов, или 38,5%. По ряду муниципальным образованиям области данный процент ещё выше — в Хвастовичском, Куйбышевском, Сухиничском районах, а по другим — ниже, что связано как с удаленностью отдельных населенных пунктов от районного центра, отсутствием общественного транспорта, так и большим количеством объектов переписи. В основном это такие муниципальные образования, как Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Ульяновский, Жуковский районы.