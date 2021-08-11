Москва, 11 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Невысокий уровень интереса к политике накануне выборов сентября 2021 года может по-разному отразиться на результатах и явке. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Хорошо или плохо — вопрос спорный», — заявил Виноградов.

«Подобные риски есть, более того, в обществе так или иначе копится пар, и логичнее его выпускать во время выборов, а не в какие-то неожиданные моменты. Но сегодня, наверное, такой искусственной концентрации политической активности мы не видим», — продолжил он.

По его словам, отчасти это связано с коронавирусными запретами, а отчасти связано с тем, что циклы политической активизации не всегда совпадают выборами.

«Возьмите выборы 2016 года в Госдуму, которые прошли достаточно тихо и незаметно. Политическая энергия имеет какую-то свою логику», — подчеркнул политолог.