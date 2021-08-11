Красногорск, , 15:28 — REGNUM С начала 2021 года санитарная авиация Подмосковья совершила около 450 вылетов. Об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Новый вертолет Ми-8 санавиации Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

В основном вертолеты санавиации применялись для межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в дорожных авариях. Всего с начала года было совершено 449 вылетов, что на 136 больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Благодаря системе «Ночной старт» вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток», — сказала Стригункова.

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