Красногорск, 11 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. С начала 2021 года санитарная авиация Подмосковья совершила около 450 вылетов. Об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый вертолет Ми-8 санавиации Тверской области

В основном вертолеты санавиации применялись для межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в дорожных авариях. Всего с начала года было совершено 449 вылетов, что на 136 больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Благодаря системе «Ночной старт» вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток», — сказала Стригункова.