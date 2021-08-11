Белград, 11 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич верит в дружбу Сербии и США. Об этом сербский лидер написал на своей странице в «Инстаграме» 11 августа после встречи с послом США в Сербии Энтони Годфри.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Сербско-американские отношения переживают подъем. Спасибо американцам за поддержку интеграции стран региона и экономической интеграции, которая обещает процветание как Сербии, так и всех соседних стран», — написал Вучич.

Благодаря поддержке США Сербия может «много чего изменить в своем будущем», и прежде всего она сможет обеспечить своим гражданам более высокий уровень жизни, добавил Александр Вучич.

Напомним, что ранее посол США в Сербии Энтони Годфри заявил в интервью сербским СМИ о том, что Вашингтон весьма недоволен низкой эффективностью диалога Белграда и Приштины.

США поддержали инициативу создания единого экономического пространства между Сербией, Северной Македонией и Албанией под названием Open Balkan.