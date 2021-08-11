Тюмень, 11 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На строительство жилого квартала в Тюмени банк ДОМ. РФ направит почти пять миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Строительство дома

Банк ДОМ. РФ открыл кредитную линию почти на пять миллиардов рублей на строительство четырёх домов высотой от 10 до 20 этажей на 2410 квартир в Тюмени группе компаний ГК «Меридиан» (Тюменская область).

Жилой квартал будет носить название «Меридиан Юг». В перспективе здесь появятся несколько детских садов, школ, торговых центров. Новые дорожные развязки повысят транспортную доступность района, позволят добираться до центра Тюмени на автомобиле за 20 минут. «Меридиан Юг» планируется сдавать очередями со второго квартала 2023 года до первого квартала 2025 года.

Отмечается, что более 82% жилья (1,883 млн кв. м) в Тюменской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2,281 млн кв. м жилья.