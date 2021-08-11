Берлин, 11 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Сети опубликованы изображения нового электромобиля Audi Q5 e-tron. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на базу министерства промышленности и информатизации КНР.

Motor1 Audi Q5 E-Tron 2022 года

Стоит отметить, что Audi Q5 e-tron по своим техническим характеристикам повторяет Volkswagen ID.6, который был представлен в апреле текущего года в Шанхае. Длина модели достигает 4876 мм. Колесная база составляет 2965 мм.

Моторная линейка новинки состоит из трех агрегатов. В качестве базового предусмотрен 180-сильный электромотор, располагающийся на задней оси. Такая установка позволяет электрокару разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с.

Также Q5 e-tron оснащается двигателем мощностью 204 л. с., который позволяет модели ускориться до «сотни» на 0,2 с быстрее. Максимальная комплектация получила два электромотора, суммарная мощность которых составляет 300 «лошадей». С 0 до 100 км/ч модель с таким мотором разгоняется за 6,6 с.

Ранее компания Audi представила электрифицированный концепт Skysphere в режиме онлайн.

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