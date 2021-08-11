Лондон, 11 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Задержание в Германии 57-летнего гражданина Великобритании, который подозревается в шпионаже в пользу России, подтвердили 11 августа в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Шпион

«57-летний гражданин Великобритании был арестован немецкими властями во вторник, 10 августа, в рамках совместного расследования Контртеррористического командования и немецких коллег», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержанный подозревается в шпионаже и добавляется, что расследование дела будет вестись немецкой стороной, с которой Скотленд-Ярд продолжает поддерживать связь в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что власти Германии будут внимательно следить за расследованием дела сотрудника посольства Великобритании в Берлине, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой и ранее задержанного генпрокуратурой страны в Потсдаме.