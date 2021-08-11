Тегеран, 11 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси представил Меджлису (парламенту) официальный список кандидатов на министерские посты в новом правительстве, которое станет 13-й администрацией Ирана со времён революции 1979 года. Об этом 11 августа сообщается на сайте главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Президент Ибрагим Раиси в среду в письме к Меджлису представил список министров 13-го правительства для выражения им вотума доверия со стороны парламента», — говорится в сообщении.

Так, на должность министра нефти предложена кандидатура Джавада Оджи, министром внутренних дел может стать Ахмад Вахиди, министром экономики и финансов — Эхсан Хандузи. Предположительно, министерство разведки возглавит Ходжатолеслам Хатиб.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в иранской столице при участии Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хамени состоялась церемония утверждения Ибрагима Раиси следующим президентом Ирана. Церемония считается официальным подтверждением того, что Раиси становится новым президентом Исламской Республики, что также знаменует конец правления президента Хасана Рухани.

Ранее избранный глава Ирана запустил веб-сайт, призывающий иранский народ представить ему компетентных менеджеров и способных членов нового правительства.