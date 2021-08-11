Москва, 11 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Высокий уровень концентрации капитала в денежно-кредитной сфере, связанный, как с объективными процессами укрупнения финансовых учреждений, так и особенностями институционального регулирования банковского сектора экономики, во многом, предопределил невысокие темпы роста процентов по вкладам, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Cory Doctorow Банковские сейфы

«Очевидно, что кредитные учреждения не проявляют особой активности в привлечении дополнительных средств от населения и предпринимателей. При инфляции, устойчиво удерживающейся выше 6% (в годовом выражении), а по итогам июля эта величина только официально составила 6,5%, возврат процентов по вкладам к допандемийному уровню, является отражением низкой эластичности спроса на ликвидность со стороны банковской системы.

Очевидно, что оценка привлекаемых денежных ресурсов, отстающая от инфляционной динамики, слабый стимул для размещения средств в кредитных учреждениях.

В тоже время, на рынке финансовых услуг, в общих чертах, сложилась система абсолютного доминирования со стороны крупных банковских структур.

Конкурентная борьба в данном сегменте, все больше превращается в некую условность. Высокий уровень капитализации банковского сектора и доступ к централизованному фондированию, создали систему, в которой кредитные институты не испытывают недостатка ликвидности.

С одной стороны, это явный позитив, так как свидетельствует об устойчивости финансового сектора и создает возможности для осуществления, как масштабных инвестиционных программ, так и широкого розничного кредитования.

С другой стороны, все большая монополизация сферы банковских услуг ломает механизм рыночного формирования стоимости денег. В результате, крупные кредитные учреждения, определяющие финансовый профиль отечественной экономики, получают возможность диктовать условия размещения денежных средств, как гражданам, так и юридическим лицам.

При увеличении стоимости кредитных ресурсов и сдерживании расходов на обслуживание пассивов, кредитные институты обеспечивают себе дополнительную маржинальность по основному виду деятельности.

Единственным стимулом увеличения доходности сберегательных продуктов, предлагаемых банками, явилось повышение ключевой ставки регулятором.

Однако кредитные учреждения явно не готовы обеспечить рост процентов по депозитам, теми же темпами, которыми происходит ужесточение денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ. Тем более, что поле инвестиционного маневра для экономически активной части населения постепенно сужается.

Разумеется, проценты по вкладам будут расти вслед за изменением ключевой ставки. Однако доходность по классическим банковским депозитам вряд ли перекроит уровень инфляции.

В тоже время, в рамках той трансформации, которую переживает отечественная банковская система, неизбежно будут возникать возможности более эффективного размещения средств в кредитных учреждениях.

Банки эволюционируют, вторгаясь в непрофильные сферы деятельности. Втягивание же клиентов в принципиально новый конструкт, обеспечивающий самые разнообразные потребности и, где депозит является элементом, того, что получило название «экосистема», вполне может предполагать и определенные преференции по размещению денежных средств. Важно только, чтобы доходность вклада не была перекрыта сопутствующими расходами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали расти и вернулись к уровню до пандемии коронавируса, приводит данные аналитическая компания Frank RG.

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