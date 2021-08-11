Лондон, 11 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Хеви-метал-группа Iron Maiden выпустила короткометражный фильм, в котором подробно рассказывается о создании их нового альбома «Senjutsu». Фильм доступен на официальном ютуб-канале британской группы.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

В фильме басист Стив Харрис, фронтмен Брюс Дикинсон и продюсер Кевин Ширли обсуждают запись в парижской студии Guillaume Tell, где группа также записала альбом «The Book Of Souls» 2015 года. В короткометражке Харрис упомянул: «Это часть красоты работы над новым альбомом. Мы никогда не знаем, что будем делать, у нас нет предвзятого представления о том, что делать, и это просто то, что есть. Это представление о том, где мы находимся в любой момент времени».

Ранее Дикинсон рассказал, что ходил на костылях в момент записи нового альбома Iron Maiden.