Мэрия Москвы направит 1 млрд рублей на инновации в медицине
Москва, 11 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Средства направят из столичного бюджета научным коллективам и организациям, занимающимся разработкой методов диагностики и лечения заболеваний, а также занимающимся внедрением инноваций в московскую медицину.
Ожидается, что меры поддержки послужат укреплению научно-исследовательского потенциала клиник и повышению эффективности медпомощи.