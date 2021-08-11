Москва, 11 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Средства направят из столичного бюджета научным коллективам и организациям, занимающимся разработкой методов диагностики и лечения заболеваний, а также занимающимся внедрением инноваций в московскую медицину.

Ожидается, что меры поддержки послужат укреплению научно-исследовательского потенциала клиник и повышению эффективности медпомощи.