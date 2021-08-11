Пермь, 11 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки подтвердили смерть ещё 28 пациентов от COVID-19. Эта цифра следует из сообщений оперштаба.

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Всего скончались уже 3540 пациентов. На утро 10 августа в регионе зарегистрировали 3512 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории края уже выявили 78 264 заразившихся коронавирусом.