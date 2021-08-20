Киев, 11 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На Украине утвердили государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом, которая позволит до 2025 года отказаться от необходимости его вывоза в Россию. Об этом 11 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ядерное топливо

«Программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее основная цель — это безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергетическая независимость Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

«До этого Украина вывозила отработавшее ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, и это стоило Энергоатому около $200 млн ежегодно, — добавил он. — Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявлял, что зависимость Украины от российского газа составляет порядка 20%, а от российских нефтепродуктов — порядка 70%. Он пояснил, что напрямую Украина не закупает у РФ газ, но вместе с тем голубое топливо, которое импортируется в страну из Словакии — российское, а «это 75−80% реверса». Кроме того, по его словам, на Украину поставляется 70% ядерного топлива российского производителя ТВЭЛ и только 30% — американской компании Westinghouse.