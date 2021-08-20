Украина намерена прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию
Киев, 11 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На Украине утвердили государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом, которая позволит до 2025 года отказаться от необходимости его вывоза в Россию. Об этом 11 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявлял, что зависимость Украины от российского газа составляет порядка 20%, а от российских нефтепродуктов — порядка 70%. Он пояснил, что напрямую Украина не закупает у РФ газ, но вместе с тем голубое топливо, которое импортируется в страну из Словакии — российское, а «это 75−80% реверса». Кроме того, по его словам, на Украину поставляется 70% ядерного топлива российского производителя ТВЭЛ и только 30% — американской компании Westinghouse.