Москва, 11 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Признаки затухания восстановительного роста экономики РФ очевидны, но это не значит, что она войдет в состояние рецессии или стагнации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя соответствующее высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Peggy Marco Рост экономики

«Признаки затухания очевидны. Был весенний всплеск (март-апрель), когда все базовые отрасли пошли наверх. Сейчас же, исходя из фактических статистических данных и предпринимательских опросов, наблюдается очевидное замедление, — сказал Остапкович. — Но это не значит, что экономика войдет в состояние рецессии или даже стагнации. Просто будет замедление роста. Но в принципе потенциал у экономики есть. Хотя многое зависит от развития пандемии. Если сбудутся благоприятный или хотя бы консервативный прогнозы, то где-то на 4,2−4,5% экономика может выйти совершенно спокойно».

Однако, как подчеркнул Остапкович, не следует забывать, что ВВП — это виртуальный показатель.

«Он ни о чем не говорит. Он не говорит ни о качестве жизни, ни об ее уровне, ни об экологической ситуации, ни о каком инновационном продвижении или модернизации. Главный индикатор — это реальные располагаемые денежные доходы, безработица, уровень бедности и дифференциация доходов населения», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о потенциале экономического роста РФ высказался ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.