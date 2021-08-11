Москва, , 15:09 — REGNUM Журналисты нашли возможные доказательства работы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии. Свет на масштабы участия этой группы в ливийском конфликте проливают документы, находящиеся на неком планшете, найденном в зоне боёв на западе страны и вероятно принадлежащий одному из бойцов. Издание BBC Russian ознакомилось с содержанием устройства и пришло к выводу, что там содержится информация о работе ЧВК.

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Так, в памяти устройства десятки файлов — от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельной взрывчатки до съёмок с разведывательных беспилотников.

Также на устройстве есть карты зон боевых действий, помеченные на русском языке. Большинство отметок были сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где российские военные якобы действовали в феврале — мае 2020 года. Кроме того, журналисты утверждают, что на картах размечены минные поля.

Кроме того, в числе документов, по утверждению BBC Russian, на планшете обнаружен десятистраничный документ — заявка на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года. Журналисты полагают, что эти и другие данные, обнаруженные на устройстве, могут указывать на причастность «вагнеровцев» к конфликту в Ливии.

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При этом также отмечается, что никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году директор разведки Африканского командования (AFRICOM) Хайди Берг заявил, что в Ливии разбились два истребителя МиГ-29, якобы принадлежавшие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Предположительно, один случай имел место в конце июня, второй — 7 сентября 2020 года.

На это замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что сообщения о присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) основываются на подтасованной информации.

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