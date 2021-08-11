Вашингтон, 11 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер представила новую линейку косметики своего бренда Kylie Cosmetics. Она опубликовала серию постов с фотографиями продукции в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

Новая линейка Дженнер называется The 24k Birthday collection — она выпущена в честь дня рождения модели. В коллекцию вошла декоративная косметика, в том числе хайлайтеры для лица и тела, палетка теней, блески для губ и многое другое.

Ранее сотрудники компании Spatz Laboratories, которая производит косметику бренда Кайли Дженнер, пожаловались на «ужасные» условия труда. Также работники признались, что во время визитов модели на производство, им запрещалось на неё смотреть.