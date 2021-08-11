Челябинская область, 14 мая, 2004, 09:33 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Челябинской области за сутки составила 1864 га. 13 мая в 18 часов вечера произошло слияние четырех очагов пожара в Маукском лесничестве. Огонь стал распространяться на юго-запад по свободным от леса участкам. Общая площадь его рапространения составила около 1000 га.

Как сообщили Накануне в пресс-центре Главного управления ГО и ЧС Челябинской области, специалисты произвели опахивание очагов пожара в направлении его распространения. В тушении приняли участие 170 человек и 14 единиц техники. В 21.30 пожар был локализован. Сейчас сотрудники МЧС продолжают пролив и опашку территории.

На данный момент все пожары в регионе локализованы, за исключением пожара в районе Озерска. Там продолжается пожар в районе радиационного заповедника на площади 1200 га, сообщает Накануне.

Всего к ликвидации пожаров привлечено 1492 человека, задействовано 424 единицы техники. С начала пожароопасного периода специалисты зарегистрировали 2113 очагов лесных пожаров, площадь возгорания лесных массивов составила 20406.87 га.