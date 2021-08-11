Москва, 11 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Установление новой планки величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) определяется не субъективным решением властей, а ростом медианного среднедушевого дохода (медианной зарплаты) жителей России на федеральном или региональном уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«Согласно действующего законодательства, МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год, а не по прожиточному уровню, как было ранее.

С 1 января 2021 года МРОТ на федеральном уровне установлен в сумме 12 тыс. 792 рублей в месяц. Любой из 85 субъектов РФ может установить свой МРОТ у себя в регионе, который не может быть ниже уровня федерального МРОТ.

С 2021 года федеральным законодательством соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Исчисление медианной заработной платы осуществляется на основании методики, определяемой Росстатом.

В 2020 году медианную зарплату впервые рассчитывали по новой методике на основе данных Пенсионного фонда РФ о начисленных страховых взносах с выплаченных заработных плат. Медианная среднемесячная зарплата в России в 2019 году составляла 30 тыс. 458 рублей. Соответственно от этого значения медианной заработной платы и был установлен размер МРОТ в размере 42%, что составило величину 12 тыс. 792 рублей.

Особенностью новой методики установления МРОТ является то, что он больше не привязан к потребительской корзине продуктов питания и минимальных услуг для взрослого населения российских регионов. То есть стоимость основных потребительских товаров и услуг более не участвует в формировании прожиточного минимума и не оказывает влияние на минимальный размер оплаты труда на федеральном и региональном уровне.

По результатам 2020 года рост цен на основные продукты питания в России составил 7,9%. По итогам первого полугодия 2021 года рост цен на основные продукты питания продолжился и находился в пределах 6% годовых.

Правительство России в декабре 2020 года приняло ряд административных мер по регулированию потребительского рынка и достигло определенных положительных результатов. Понятно, что в рамках установленной величины МРОТ на 2021 год потенциальные возможности российского покупателя снизились и по некоторым позициям существенно.

Продолжается и рост закредитованности населения по потребительским кредитам. По итогам 2020 года с учетом расходов на пандемию почти в два раза увеличилось количество регионов с дефицитным бюджетом. Если в 2019 году таковых было 32, то в 2020 году уже 60.

В этой связи предложение фракции ЛДПР о повышении размера МРОТ до 20 тыс. рублей носит популистский характер и преследует цель расширения своего электората в преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу.

Учитывая, что МРОТ применяется для регулирования условий оплаты труда в регионах и выплаты различных пособий по нетрудоспособности, беременности и родам и иным вопросам социального страхования и оказании единовременной помощи, а бюджеты регионов уже сверстаны и консолидированы, таких средств в региональных и местных бюджетах просто нет.

Единственное направление повышения размера МРОТ в будущем — это рост средней медианной зарплаты на местах в каждом регионе и субъектах Российской федерации, изыскание иных источников повышения доходов граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен до 20 тыс. рублей в месяц. Парламентарий уточнил, что внесение законопроекта не связано с избирательной кампанией, а предложенная правительством система повышения МРОТ себя не оправдала.

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