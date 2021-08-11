Москва, 11 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Средняя ставка по банковским депозитам, скорее всего, вырастет до 5,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Нас не ждет слишком резкий рост ставок. И, скорее всего, они вырастут до 5,5%. И то это будет увеличение не по ключевым крупным банкам типа Сбера или ВТБ, а по банкам поменьше. А крупным банкам деньги населения не нужны. Они занимаются совершенно другими делами и используют другие финансовые инструменты, — сказал Остапкович. — Посмотрите на ситуацию прошлого года. У нас падал ВВП, все базовые отрасли, доходы населения, а банки получили неприличную прибыль в 1 трлн 600 млрд. Ну каким образом? Так в мире вообще-то не происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, что повлияло на решение российских банков поднять среднюю ставку по депозитам.