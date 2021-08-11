Самара, 11 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

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Сообщается, что в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. С 12 по 18 августа по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс, местами 4 класс.

Отмечается, что при повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение простейших правил пожарной безопасности. Спасатели напоминают о том, что необходимо соблюдать запрет на посещение лесов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области за минувшую неделю произошло 170 техногенных возгораний.