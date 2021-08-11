Москва, 11 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Скорее всего, Банк России доведет ключевую ставку до 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ зафиксировали значительный рост ставок (в среднем до 5,3%) по банковским депозитам.

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«Основной фактор, который привел к росту ставок по депозитам — это, конечно, маневр Центрального банка по увеличению ключевой ставки. Я не думаю, что есть другие ключевые факторы. Я бы не сказал, что 5,3% — это какой-то сверхвысокий процент. Хотя для населения это позитивный фактор, потому что оно получает возможность «отбить» инфляцию», — сказал он.

Как пояснил Остапкович, возможно, что свою роль сыграло ожидание банкиров по поводу дальнейшего увеличения ключевой ставки.

«Я думаю, что ЦБ РФ все-таки доведет до 7% ключевую ставку. То есть сойдет с нейтральной позиции. Сейчас фактически получается, что 6,5% — это ключевая ставка ЦБ и 6,5% — инфляция. То есть реальная ставка равна нулю», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что скорость, с которой средства жителей РФ будут возвращаться на банковские депозиты, зависит от ситуации на фондовом рынке России.