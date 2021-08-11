Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области мать троих детей скончалась, отравившись «палёным» коньяком. Об этом сообщает ЯрНьюс. Ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии.

Narod.ru Коньяк

Со слов друзей пострадавших известно, что алкоголем они не злоупотребляли. Коньяк пили, размешивая с колой. Кроме того сообщается, что еще три жителя Переславля-Залесского попали с алкогольным отравлением в больницу в Казани, причем речь также шла о коньяке.

Ответ на вопрос, идет ли речь о массовом отравлении или эти случаи никак не связаны, даст проверка правоохранительных органов. У женщины, скончавшейся в Переславле, было трое детей.