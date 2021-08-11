Саратов, 11 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Саратовской области к 2024 году в нормативное состояние планируют привести порядка 85% всех федеральных трасс. Объемы ремонтных работ ежегодно будут составлять 140−150 км дорог. Об этом сообщил 11 августа глава Росавтодора Роман Новиков.

Rosavtodor.ru Дорога

Руководитель федерального агентства находится с двухдневным визитом в Саратовской области и планирует посетить ряд объектов, а также обсудить перспективные проекты на территории региона.

«До 2024 года не менее 300 км дорог планируем перевести из двухполосных в четырехполосные. Это очень повлияет на трафик и безопасность дорожного движения», — отметил важность увеличения доли подобных магистралей глава Росавтодора.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев обратил внимание делегации на строительство южного обхода, который будет соединять две федеральные магистрали. Ранее в Минтранспорта РФ направлялось письмо о поддержке данного объекта. В ответ последовало, что на проектые работы предусмотрено 1,6 млрд рублей, порядка 70 млрд рублей — на мост. Всего трубуется 130 млрд рублей, на эти средства будет построено 44 км дороги и 11 км мост.

По словам председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина, данный проект значим как для Саратовской агломерации, так и для региона в целом.

«Чтобы принять подобное решение — надо его внимательно проработать. Это мы сделаем в течение этой рабочей поездки, продумаем каким образом к данному вопросу подходить. Однозначно южный обход будет, но надо подойти к вопросу обдуманно — в каком виде и в какие сроки», — резюмировал глава Росавтодора.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» выделяется более 6 млрд рублей.

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