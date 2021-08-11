В Южной Осетии выявили еще более 50 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 11 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 204 теста на коронавирус, из которых 51 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 11 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4505 носителей SARS-CoV-2, из них 3801 выздоровел, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 704 носителя коронавируса.
Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 16 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 186 тестов. Выздоровевшими медики признали 12 человек.
В Южной Осетии продолжается прививочная кампания от COVID-19. Как рассказал 11 августа министр здравоохранения республики Сослан Наниев, привились более 800 человек. В республике прививают вакциной российского производства «Спутник V».