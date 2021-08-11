Москва, 11 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Политика Банка России по повышению ставки, с одной стороны, соответствует сложившемуся уровню инфляции, а с другой стороны, выступает фактором, тормозящим экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Colleen Lane Рост экономики

«Политику Центрального банка РФ нельзя рассматривать в отрыве от общей экономической политики. Так, например, повышение ключевой ставки, с одной стороны, соответствует сложившемуся уровню инфляции, а с другой стороны, выступает фактором, тормозящим экономический рост, — сказал Колганов. — И поэтому, если мы используем учетную ставку для торможения инфляции, мы должны по другим направлениям экономической политики включать различного рода стимулы, которые бы компенсировали это тормозящее воздействие. Это как минимум. То есть ключевая ставка ухудшает условия доступа бизнеса и населения к кредитам. Это ухудшение условий надо компенсировать. Например, предоставлением целевых льгот для развития бизнеса, различного рода прямыми бюджетными субсидиями, прямыми инвестициями государства для развития тех или иных точек в экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов поделился прогнозом о том, какой экономический рост ждет РФ, после того как окончательно закончится период восстановительного роста.