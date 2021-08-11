Джэксонвилл, США, 11 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Фронтмен американской рэп-кор группы Limp Bizkit Фред Дерст впервые обсудил недавнее решение команды отменить оставшуюся часть их тура по США. Об этом сообщил портал NME.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Тур группы «Limited Last Minute Post Pandemic Popup Party Edition» был отменен в минувшие выходные «из-за чрезмерной осторожности и заботы о безопасности группы, туровой команды и, прежде всего, фанатов», — говорится в официальном заявлении группы. Дёрст опроверг слухи о том, что тур был прерван после того, как один из участников группы заболел коронавирусом, написав в Instagram: «Давайте внесем ясность: 1. Гитарист Уэс Борланд не болеет коронавирусом. 2. Система имеет серьезные недостатки. 3. Мы очень заботимся о вас…».

Напомним, что в начале этого месяца Limp Bizkit представили новую песню «Dad Vibes» в рамках своего сета на фестивале Lollapalooza, песню должна появится на новом альбоме группы.