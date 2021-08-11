Фред Дёрст об отмененном туре Limp Bizkit: «Система несовершенна»
Джэксонвилл, США, 11 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Фронтмен американской рэп-кор группы Limp Bizkit Фред Дерст впервые обсудил недавнее решение команды отменить оставшуюся часть их тура по США. Об этом сообщил портал NME.
Тур группы «Limited Last Minute Post Pandemic Popup Party Edition» был отменен в минувшие выходные «из-за чрезмерной осторожности и заботы о безопасности группы, туровой команды и, прежде всего, фанатов», — говорится в официальном заявлении группы. Дёрст опроверг слухи о том, что тур был прерван после того, как один из участников группы заболел коронавирусом, написав в Instagram: «Давайте внесем ясность: 1. Гитарист Уэс Борланд не болеет коронавирусом. 2. Система имеет серьезные недостатки. 3. Мы очень заботимся о вас…».
Напомним, что в начале этого месяца Limp Bizkit представили новую песню «Dad Vibes» в рамках своего сета на фестивале Lollapalooza, песню должна появится на новом альбоме группы.