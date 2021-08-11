Ярославль, 11 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославле завершён очередной этап благоустройства парка «Нефтяник» в Красноперекопском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Парк «Нефтяник»

Средства на устройство освещения и ремонт пешеходной дороги от улицы Павлова до Институтской выделило ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». В 2020 году, в соответствии с программой благотворительности предприятия в рамках Соглашения с правительством Ярославской области, финансовая помощь была направлена на реновацию «тропы здоровья», которая расположена в прилегающей к улице Институтской части парка «Нефтяник». Аллею отремонтировали, заменили фонари на современные светодиодные светильники, выполнили разметку, выделив отдельную полосу для велосипедистов.

А в этом году качественных дорожек для катания на самокатах, роликах, велосипедах или просто прогулок стало ещё больше: закончен ремонт пешеходной зоны в глубине парка, идущей вдоль территории спорткомплекса «Атлант».

"Это здорово, когда такие объекты, которые находились в стадии даже не тропинок, а каких-то козьих троп, превращаются в благоустроенную городскую инфраструктуру, где можно гулять с маленькими детьми и где старшее поколение может комфортно проводить время. Конечно же, мы будем планировать спортивные мероприятия на этих территориях, так как это — центральная часть Красноперекопского района: очень зелёная, красивая, интересная и, самое главное, любимая жителями прогулочная зона. Это район, в котором в основном проживают специалисты НПЗ. Проделанная предприятием работа по благоустройству — достойный пример заботы о своих сотрудниках, о людях, которые в выходной день либо после работы могут с комфортом провести здесь своё время — это очень важно. Таких предприятий у нас на территории города большое количество, и мы ставим в пример именно такой опыт. Поэтому предлагаем всем вливаться в него. Использовать свои возможности для улучшения качества инфраструктуры городской среды», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Yarnews.net Владимир Волков (слева) и Николай Карпов

Владимир Волков и генеральный директор ПАО «Славнефть — ЯНОС» Николай Карпов не только осмотрели отремонтированную и благоустроенную аллею, но и обсудили планы на будущее.

«С 2017 года мы занимаемся парком. Он был в удручающем состоянии, когда мы начали его восстановление. За эти четыре года сделано многое: реконструирована пешеходная зона вокруг пруда, центральная аллея парка, «тропа здоровья» и во всех проектах реализована современная энергоэффективная система освещения. Благоустройство этой части парка — очередное, но не последнее наше общее дело на благо жителей Красноперекопского района и города в целом. Мы с мэром обсудили идею закольцевать эту новую благоустроенную пешеходную зону парка, чтобы люди могли размеренно проходить или пробегать дистанцию, заниматься любыми другими видами спорта и просто прогуливаться по ней. Таков наш план на следующий год», — рассказал генеральный директор ПАО «Славнефть — ЯНОС» Николай Карпов.

ЯНОС занимается благоустройством парка «Нефтяник» с 2017 года. За четыре года благоустройства в парке «Нефтяник» был выполнен ремонт пешеходной зоны и освещения вокруг пруда, введена в эксплуатацию канализационно-насосная станция для предотвращения загрязнения водоема ливневыми стоками. В 2018 году парк также получил бюджетное финансирование по программе «Решаем вместе», набрав наибольшее количество голосов в результате народного голосования за благоустройство общественных зон отдыха в Ярославле.