Уфа, 11 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Экс-сотрудницу бюджетного учреждения в Башкирии обвинили в присвоении свыше пяти миллионов рублей. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Сообщается, что в Уфе фигурантка уголовного дела работала главным бухгалтером центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис».

По версии следствия, с января 2019 года по август 2020 года она без ведома руководства учреждения перевела бюджетные деньги, которые были предназначены для выплаты заработной платы сотрудникам, на счета себе и своих родственников. Следователи считают, что обвиняемая присвоила эти деньги.

«От действий обвиняемой причинен материальный ущерб в размере 5 миллионов 660 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.